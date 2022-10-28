شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج بتقول ايه قبل السوبر .. فيريرا : الحظ يدعمك ..كولر : تحقق أهدافك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك، والتي تقام في السابعة من مساء اليوم بالإمارات، وسط طموح الاهلى بتحقيق الكأس ، وكذلك رغبة الزمالك في استعادة الكأس الذى توج بنسخته الماضية فريق طلائع الجيش.

وقبل ساعات قليلة من مباراة السوبر بين قطبى الكرة المصرية، نرصد توقعات الأبراج للمدير الفني لكل فريق سواء مارسيل كولر مدرب الأهلى أو جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك .

فيريرا الجوزاء

وجهت الأبراج رسالة لبرج الجوزاء، والذى ينتمى إليه فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، حيث إنه مواليد 24 مايو ، فتقول الأبراج له تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة ، ولكن تلبى احتياجات من حولك ، فالحظ يدعمك لكنّه يحذّرك من المواجهات العقيمة ، اليوم مليء بالتحديات في مكان العمل سيثبت جدارتك ، فكن واثقا في قراراتك وقدراتك.

كولر العقرب

وفيما يخص كولر مدرب الأهلى فإنه مواليد 1 نوفمبر من مواليد برج العقرب ، و تطلب منه الأبراج الاستمرار فى إبهار من حولك بذكائك وأفكارك المميزة ، حتى تحقق الكثير من الأهداف فى حياتك المهنية ، وتحصل على ما تريد من أرباح، ما يجعلك تشعر بالسعادة والفخر، كما أنك تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة فتحلى بالصبر لانك تستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة .