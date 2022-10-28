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الامارات | كرة تتسبب في وفاة حكم بريطاني

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية إن قطاع الكرة المدرسية عاش وقتا عصيبا وحزينا خلال اليومين الماضيين، بعد وفاة حكم كرة القدم، المخضرم مايكل غرانت، وذلك خلال قيادته مباراة لفرق الشباب بسيلفورد في لينكولشاير. وتوفي الحكم نتيجة تلقيه ضربة على الرأس عقب تشتيت الكرة من أحد اللاعبين خلال قيادته المباراة المدرسية.

وتسببت الكرة في نزيف بالدماغ لمايكل غرانت، خاصة وأنه متقدم في السن، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاته بعد وقت قصير. ويعد غرانت من الحكام المعتمدين بالنسبة لقطاع الكرة في اتحاد المناطق، وكان عادة يدير خلال موسم الكرة المدرسية، مباراتين إلى ثلاثة في الأسبوع الواحد.

غرانت هو أيضا جد، وله مشوار حافل مع الكرة، ومن الشخصيات التي تحظى باحترام واسع، وخلفت وفاته أسى لدى الكثيرين، وخاصة في أسرة كرة القدم المدرسية. وأرسلت رابطة الحكام المحلية، والاتحاد تعازيه إلى أسرة الفقيد، كما قرروا الوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاته، خلال مباريات يوم غد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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