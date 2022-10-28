برنامج الزمالك في الساعات الأخيرة قبل قمة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وضع الزمالك اللمسات الأخيرة على استعداداته لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن يعقد جيسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك، محاضرة مع اللاعبين بعد تناول وجبة الغداء، وقبل 3 ساعات من انطلاق المباراة.

وبعد المحاضرة سيتم إعلان التشكيل الأساسي، ثم التحرك للملعب قبل المباراة بساعة ونصف.

ومن غير المتوقع أن يشهد التشكيل الأساسي أي مفاجآت، حيث علم الخليج 365 أن فيريرا استقر على الأسماء التي سيدفع بها في كل المراكز تقريبا، باستثناء لاعب الوسط على الجانب الأيمن.

ويفاضل فيريرا بين الاعتماد على عمر جابر أو سيد عبد الله "نيمار" في هذا المركز، وإن كانت الكفة تميل ناحية الأول بسبب امتلاكه خبرة أكبر.