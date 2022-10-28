الخليج 365 يكشف.. كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

سيطرت حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء اليوم الجمعة بإستاد هزاع بن زايد في العين الإماراتية على لقب السوبر المصري.

وتناول اللاعبون وجبة الإفطار طبقاً للموعد المقرر في التاسعة صباحًا ثم خلد الجميع لغرفهم بينما عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة ودية مع معاونية تحدثوا خلالها عن بعض الأمور الفنية .

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون عقب صلاة الجمعة لتناول وجبة غداء خفيفة قبل أن يعقد كولر محاضرة أخيرة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويتحرك منها إلى ملعب المباراة.

وكانت الساعات الماضية شهدت أحاديث مكثفة من الرباعي محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وعلي معلول مع زملائهم عن المباراة وضرورة التركيز الشديد لحسم اللقب وإسعاد الجماهير.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن هناك تحذيرات واضحة لكل اللاعبين بمنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة المعسكر، وحتى قبل الوصول للعين.

وعقد كولر محاضرة مطولة مساء أمس بفندق الإقامة شهدت شرح الخطة التي سيخوض بها المباراة والتي ستعتمد في الأساس على التوازن ما بين الشق الدفاعي والهجومي.

وتضمنت المحاضرة تعليمات واضحة لأطراف الملعب بمراقبة أجنحة الزمالك خاصة الجبهة اليسرى للأهلي التي يجيد فيها أخطر لاعبي الزمالك أحمد مصطفى زيزو وتم تكليف حمدي فتحي بمساعدة علي معلول فيها.