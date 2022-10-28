عمر جابر أساسيًا وشيكابالا احتياطيًا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

حدد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، ملامح تشكيله لمباراة الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس السوبر المصري لعام 2021.

ويدخل الزمالك مباراة السوبر المصري بصفته بطل الدوري، فيما يلعب الأهلي المباراة كونه وصيف بطل الدوري.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن فيريرا قرر الاعتماد على حسام عبدالمجيد بدلًا من محمود حمدي "الونش"، الذي تعرض للإصابة في مباراة سموحة، حيث فضل المدافع الشاب على مصطفى الزناري، الوافد الجديد.

ومن المتوقع أن يعتمد فيريرا على عمر جابر في الجانب الأيمن بوسط الملعب، على أن يجلس الشاب سيد نيمار على مقاعد البدلاء.

ويجلس محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، على دكة البدلاء في مباراة اليوم، وقد يستعين به المدرب البرتغالي كورقة رابحة في الشوط الثاني.

ويسعى الزمالك لتحقيق الثلاثية لأول مرة في تاريخه، بالتتويج بألقاب الدوري والكأس والسوبر لموسم 2020-2021.

كما يأمل الزمالك في إضافة اللقب الخامس في كأس السوبر المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: عمر جابر، زكريا الوردي، محمد أشرف "روقا"، أحمد فتوح، أحمد مصطفى "زيزو"، إمام عاشور.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.