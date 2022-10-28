السوبر المصري.. سامسون ×سافيو .. مواجهة أولى بنكهة لاتينية

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، المواجهة المرتقبة بين الغريمين، بكأس السوبر المصري، عن موسم 2021، والتي تجمع القطبين على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، مساء اليوم الجمعة .

ربما تشهد القمة صراعًا بين مهاجما الأهلي والزمالك المحترفين، البرازيلي برونو سافيو (28 عامًا)، والبنيني سامسون أكينولا (22 عامًا).

وتعاقد الأهلي في مطلع الموسم الحالي مع برونو سافيو من نادي بوليفار البوليفي فيما تعاقد الزمالك من أميركا الجنوبية أيضاً مع سامسون مهاجم كاركاس الفنزويلي .

البداية مع البنيني الشاب، سامسون أكينولا، الذي لعب خلال مسيرته الاحترافية 90 مباراة، سجل خلالهم 34 هدف وصنع 12 لزملاءه، ومن بينهم مباراتين بقميص الزمالك، سجل خلالهما هدف.

وبمعدل المساهمات الهجومية، فيساهم سامسون بهدف، عبر التسجيل أو الصناعة، كل 205 دقيقة.

على الجانب الآخر، على الرغم من عدم مشاركته بشكل دائم في مركز المهاجم الصريح، إلا أن لبرونو سافيو معدل يقارب معدل المهاجم البنيني، حيث يساهم راقص السامبا، بهدف كل 268 دقيقة.

وفي المجمل، لعب برونو 145 مباراة، سجل خلالهم 33 هدف، وصنع 18، لكنه لم يسجل أو يصنع في 4 مباريات لعبها بقميص الأهلي، بواقع مباراتين بدوري أبطال إفريقيا، ومثلهما بالدوري.

وتبلغ القيمة السوقية لبرونو (حسب ترانسفير ماركت)، مليون يورو، بينما تبلغ قيمة سامسون نصف مليون يورو.