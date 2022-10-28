المعلقون والمحللون.. خريطة تغطية واسعة لمباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تجهز القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري لعام 2021 تغطية واسعة للمباراة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك والأهلي على ستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية عند الساعة 07:00 مساءً في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنقل المباراة قنوات "أون تايم سبورتس 1"، و"أبوظبي الرياضية 1"، و"أبوظبي الرياضية 2".

وأعلنت شبكتا "أون تايم سبورتس" المصرية، و"أبوظبي الرياضية" الإماراتية عن خطتهما لتغطية مباراة القمة.

وأعلنت "أون تايم سبورتس" أن الأستوديو التحليلي سيقدمه سيف زاهر وإبراهيم عبدالجواد، مع عدد من المحللين هم فاروق جعفر، ووليد صلاح الدين، وحازم إمام، وأحمد حسن، ومحمد فضل، وإسلام سامي، وأحمد عطا، وأحمد نجيب، وأحمد يماني.

ويعلق على أداء التحكيم الثنائي أحمد الشناوي، وسمير عثمان.

وسيعلق على أحداث المباراة الثنائي مدحت شلبي على "الصوتية الأولى" وأيمن الكاشف على "الصوتية الثانية".

من جانبها، ذكرت "أبوظبي الرياضية" أن يعقوب السعدي سيقدم الأستوديو التحليلي، ويستضيف المحللين وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، وأشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، وخالد بيومي، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق.

ويقيم أداء الحكم، الخبير التحكيمي فريد علي.

ويعلق على أحداث المباراة عبر "أبوظبي الرياضية 1" فارس عوض على "الصوتية الأولى"، وعصام عبده على "الصوتية الثانية"، على أن يكون التعليق عبر "أبوظبي الرياضية 2" باللغة الإنجليزية.

وستكون مباراة اليوم هي النسخة الـ19 للبطولة عبر التاريخ، بعدما انطلقت عام 2001، وألغيت مرتين عامي 2012 و2013.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة ضد الزمالك ببطولة كأس السوبر، إذ التقى الفريقان 7 مرات، توج الفريق الأحمر في 5 مناسبات، مقابل تتويج الأبيض في مرتين.

ويسعى الأهلي، الأكثر تتويجًا بكأس السوبر، للفوز باللقب رقم 12، والأول منذ 2018، الذي كان على حساب الغريم الأبيض.

في المقابل، يسعى الزمالك لإضافة لقبه الخامس عبر التاريخ، والأول منذ عام 2019 أيضًا على حساب غريمه الأحمر.