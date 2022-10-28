السوبر المصري.. معلول X فتوح .. الدعم الهجومي من الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، المواجهة المرتقبة بين الغريمين، بكأس السوبر المصري، عن موسم 2021، والتي تجمع القطبين على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، مساء اليوم الجمعة .

صراع مصغر

ربما تشهد مباراة القمة صراعًا مصغرًا بين طرفي الأهلي والزمالك، علي معلول، وأحمد فتوح، قادة الجبهة اليسرى لقلعتي الأحمر والأبيض، وذلك بعد التألق الواضح لكلا اللاعبان، حيث سجل كل منهما هدف في الدوري بعد مرور جولتين، إذ سجل التونسي هدف من علامة الجزاء في شباك أسوان، بينما سجل فتوح بتصويبة بعيدة المدى في شباك سيراميكا كليوباترا.

قائد الجبهة اليسرى للمنتخب المصري، فتوح، يقدم أداءً رائعًا مع الزمالك منذ عودته من فريق سموحة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف في 77 مباراة بقميص الملكي ببطولة الدوري.

كما نجح ابن الـ24 عامًا، في تسجيل هدف وصناعة هدفين، في 19 مباراة بدوري أبطال إفريقيا.

بحسب موقع ترانسفير ماركت، تبلغ قيمة فتوح السوقية مليون ونصف المليون يورو، وهو ما يتشارك به مع الدولي التونسي علي معلول.

معلول الذي ارتدى قميص الأهلي في 131 مباراة بالدوري، سجل 28 هدف، وصنع 36 آخرين، فضلًا عن صناعته لـ6 أهداف في 11 مباراة لعبها بكأس مصر.

وبدوري أبطال إفريقيا، لعب معلول 58 مباراة مع الأحمر، سجل خلالهم 10 أهداف، وصنع 17.

وفي المجمل، لعب معلول مع الأهلي 211 مباراة، سجل خلالهم 38 هدف، وصنع 61 لزملاءه.

ومن الواضح التفوق الكبير لعلي معلول على فتوح، لكن ما قد يمنح لاعب الزمالك دفعة معنوية قبل مباراة السوبر، هو عامل السن، بينما يملك معلول الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المباريات الكبيرة.