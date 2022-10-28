الامارات | بريطاني يدعم سلة الكرامة في الدوري السوري الممتاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الكرامة السوري، مع اللاعب البريطاني موراكينيو ويليامز (34 عاماً)، للدفاع عن ألوان فريق السلة في الموسم الجديد، والساعي من خلاله الكرامة لاستعادة لقب الدوري الممتاز الذي خسره الموسم الماضي لصالح اهلي حلب. ويدشن ويليامز، وهو بطول (213 سنتيمتر)، يوم غدٍ ظهوره الرسمي الأول في مركز لاعب الارتكاز مع فريقه الجديد حين يلتقي الجلاء الحلبي، في افتتاح كأس السوبر السوري للسلة.

وخاض ويليامز العديد من التجارب في التشيك، وفيتنام، ودوري الدرجة الرابعة في فرنسا، قبل العودة إلى بريطانيا موسم 2020-2021 مع فريق "ليستر واريوز" المنافس في الدرجة الأولى، وحقق معه موراكينيو أفضل معدل لتسجيل النقاط في مسيرته البالغ 25 نقطة في المباراة الواحدة، ومن ثم أتبعه بالانتقال الموسم الماضي إلى فريق "تونتهام هوودز" حيث شارك في 26 مباراة، وبلغ معدل تسجيله 19 نقطة في المباراة الواحدة.

ويسهم تعاقد الكرامة مع اللاعب البريطاني، في وضع حدٍ لمعضلة "الريباوند" أو التقاط الكرات المرتدة عن السلة، والتي شكلت عائقاً أمام الفريق الحمصي في سلسلة نهائي دوري الموسم الماضي، وأدت إلى خسارته اللقب لصالح أهلي حلب، خصوصاً أن ويليامز نجح في موسميه الأخيرين في بريطانيا، في الخروج بمعدل التقاط ناجح للكرات المرتدة عن السلة تراوح بين 9 و10 "ريباوند" في المباراة الواحدة.