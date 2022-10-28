بين تأكيد التفوق وتصحيح المسار.. الزمالك يواجه الأهلي في السوبر المصري بالإمارات الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الزمالك مع الأهلي في قمة الكرة المصرية على كأس السوبر المصري، في المباراة التي ستقام بملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

ويخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بثنائية الدوري والكأس لموسم 2020-2021، فيما حقق الأهلي المركز الثاني في البطولتين.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة والمعلقين

تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" ويعلق عليها مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

كما سيذاع اللقاء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1" ويعلق عليه عصام عبده، و"قناة أبو ظبي الرياضية 2" ويعلق عليه فارس عوض.

الاجتماع الفني

عقد الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلى اليوم الخميس بإستاد هزاع بن زايد.

وحضر الاجتماع مجدي الشيخ مراقب المباراة، ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة ومندوبي الناديين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء نادي الزمالك صاحب الملعب في المباراة الزي الأزرق الكامل، فيما يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري قررت اللجوء للوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة انتهاء المباراة بالتعادل.

حكام المباراة

يدير لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسيمو.

وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي عن تولي طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسيمو كحكم ساحة، ويعاونه كل من تياجو كوستا حكم مساعد أول، وبيدرو مارتينيز مساعد ثاني، ودراجومير دراجانوف حكمًا رابعًا.

غيابات الفريقين

يفتقد الفريقان عددا من النجوم في هذه المباراة بسبب الإصابات وأسباب أخرى، مثل محمود حمدي الونش قائد دفاع الزمالك.

كما يفتقد الأهلي جهود أليو ديانج للإصابة، بجانب محمود عبدالمنعم كهربا رغم قيده في القائمة المحلية لعدم إنهاء مشكلة الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد - حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغني – أحمد فتوح - روقا – إمام عاشور – زكريا الوردي - نيمار – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد زيزو.

على الجانب الآخر، من الموقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي -على معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – كريم فؤاد – أكرم توفيق - حمدي فتحي – عمرو السولية– برونو سافيو – أحمد عبد القادر - شادي حسين.