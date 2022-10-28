شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وديات الإسماعيلى خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان جاريدو، يومى 6 و7 نوفمبر المقبل موعدا لإداء مباراتين وديتين ضمن برنامجه الإعدادى الحالى استعدادًا لاستئناف منافسات الدورى العام.

حيث اتفق الجهاز الإدارى للدراويش بقيادة أحمد صالح وأشرف عبد الكريم، مع الرباط والأنوار بالإضافة إلى الشهداء لخوض المباراتين على التوالى.

يأتى ذلك فى إطار سعى جاريدو لتجهيز عناصر الفريق للبطولة المحلية، خاصة اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراتى الأهلى وغزل المحلة.

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، مواعيد مباراتى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى ضد فيوتشر وفاركو ضمن منافسات الدوري العام، حيث سيواجه الدراويش، الفريق السكندري يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.

وأعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، تمسكه بالجهاز الفني الحالي بقيادة الإسباني خوان جاريدو، فى إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الاستقرار والهدوء داخل قلعة الدراويش.

وشدد مجلس الإدارة أن الشائعات التى انتشرت فى الساعات الأخيرة ليس لها أى أساس من الصحة وتستهدف زعزعة الاستقرار الفنى داخل الفريق مستغلين الإخفاق الذي شاهده الفريق خلال أول جولتين من المسابقة المحلية.

وأكد المجلس أن الإسماعيلي لديه جهاز فني مميز يقوده مدير فني كبير ونحن نثق تماما فيما هو قادم تحت قيادة جاريدو، مطالبين جماهير ومحبي وعشاق النادي عدم الالتفاف لتلك الشائعات التي دائما ما تأتي في أوقات يحتاج النادي جماهيره والتفاف المحبين من حوله.