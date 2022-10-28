شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات مصر فى اليوم الثانى لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال الباراليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، بعد قليل، منافسات اليوم الثانى لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال الباراليمبى، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجارى بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتبدأ المنافسات فى تمام الساعة الثانية والربع ظهرا بإقامة منافسات وزن 41 كجم سيدات، والذى تشارك فيه لاعبتا المنتخب إيناس الجبالى زينب خليفة، يليه ميزان 45 كجم سيدات، ثم تنطلق منافسات وزن 65 كجم رجال ويشارك بها لاعب المنتخب حسام الجعفرى وهاشم يوسف.

وينطلق بعد ذلك ميزان 80 كجم رجال والذي يشارك فيه لاعبا المنتخب متولي مطحنة، محمد علي شكر، ولاعب الناشئين إسلام منجي، ثم تقام منافسات وزن 73 كجم سيدات بمشاركة لاعبة منتخبنا الأول صفاء إبراهيم، وتختتم منافسات اليوم بميزان 86 كجم نادية فكرى وراندا تاج الدين وأماني الدسوقي ورانيا المرشدى.