شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن البطولة الخامسة مع الزمالك الليلة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك بنظيره الأهلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد فى مدينة أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة، على لقب كأس السوبر المصرى فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ25 ألف مشجع.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسيفالدو فيريرا إلى مواصلة تفوقه على الأهلى بعد الفوز عليه فى نهائى كأس مصر الأخيرة بهدفين مقابل هدف، من أجل التتويج بالثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه، حيث لم يسبق للزمالك أن توج بالثلاثية فى تاريخه.

ويبحث فيريرا عن لقبه الخامس مع الزمالك، ليكون أكثر مدرب أجنبى يحصد بطولات مع الزمالك على مر التاريخ، وتخطى ألقاب البرازيلى كابرال والألمانى أتوفيستر مع الزمالك، الذى حصل كل منهما على 4 ألقاب فقط وهو نفس ألقاب فيريرا حتى الآن.

ونجح البرتغالى فيريرا فى حصد 4 ألقاب مع القلعة البيضاء، حيث نجح فى التتويج بلقبى الدورى موسمى 2014/ 2015، 2021 /2022، بالإضافة إلى لقبى كأس مصر عامى 2014/2015 و2020/2021.