شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجيش والزمالك مع الجياد فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم، منافسات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية، ببطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال، والتى تستمر حتى 29 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش مع الأهلى، دسوق مع سموحة، فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى هليوبوليس مع الاتحاد السكندرى، والزهور مع التأمين فى المجموعة الثانية.

وفى المجموعة الثالثة يلتقى سبورتنج مع الطيران، والأولمبى مع الجزيرة، وفى الرابعة يلتقى أصحاب الجياد مع الزمالك، والمصرية للاتصالات مع القناة.

وشهدت مباريات الأمس فوز الأهلى على دسوق، وسموحة على الجيش، والاتحاد على الزهور، والتأمين على هليوبوليس، والجزيرة على الطيران، وسبورتنج على الأولمبى، والزمالك على القناة، والاتصالات على الجياد.