شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد هداف السوبر المحلى قبل لقاء الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلى على استاد هزاع بن زايد فى مدينة أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة، على لقب كأس السوبر المصرى، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ25 ألف مشجع.

يعتلى عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز الحالى، قائمة هدافى بطولة السوبر المحلى حتى الآن برصيد 3 أهداف.

ويعد عبد الله السعيد الهداف التاريخى لبطولة السوبر المصرى بعدما سجل 3 أهداف أكثر من أى لاعب، وجاءت أهدافه بقميص الأهلى أمام الزمالك "هدفين" وإنبى "هدف".

ويأتى فى الوصافة كل من مدحت عبد الهادى، تامر عادل، محمد أبو تريكة، جونيور أجايى، محمود علاء بهدفين لكل منهم، وهدف لكل من: حازم إمام، حسام حسن "العميد"، محمد العتراوى، أسامة نبيه، وائل جمعة، شادى محمد، محمد حمص، أحمد حسن، المعتز بالله إينو، أحمد حسن مكى، أحمد عبد الغنى، محمد ناجى جدو، محمد شعبان، عمر جابر، محمود كهربا، مؤمن زكريا، وليد أزارو، حسين الشحات.