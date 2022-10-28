شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. معلول والجزيري والمثلوثي في قمة مصرية بنكهة تونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في السابعة مساء اليوم الجمعة، تتوجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية والأفريقية، صوب استاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية، حيث تدور أحداث القمة الكروية الأشهر في مصر والعالم العربي بين الأهلي والزمالك، والتي تشهد منافسة تونسية من نوع خاص.

يدخل الثلاثي التونسي، علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، وسيف الجزيري وحمزة المثلوثى، لاعبا الزمالك، في منافسة من نوع خاص، خلال مباراة القطبين في كأس السوبر، حيث يعتبر اللاعبين الثلاثة من أبرز المحترفين التوانسة في الدوري المصري، ولم دور كبير ومؤثر كل مع فريقه.

في جبهة واحدة تجمع المنافسة كل من، معلول والمثلوثي، حيث يقود الأول الجبهة اليسرى للأهلي، ويقود الثاني الجبهة اليمنى للزمالك، ودائما ما تشهد مواجهتهما الكثير من المتعة الكروية التي تبرز مهارات كلا اللاعبين.

انضم علي معلول إلى النادي الأهلي في موسم 2016، زمع الفريق الأحمر تألق التونسي وحظي بشعبية كبيرة بين الجماهير، وخاض معلول 211 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 40 هدفا، وصنع 61 هدفا أخر لزملائه بالفريق.

أما حمزة المثلوثي، فانضم إلى نادي الزمالك في موسم 2020، وشارك في 63 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف ولم يسجل، فيما انضم سيف الجزيري إلى الزمالك في موسم 2020، شارك خلالهم في 63 مباراة سجل 15 هدفا وصنع مثلهم.