شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة .. الزمالك يواجه الأهلى على لقب كأس السوبر المحلي بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مواجهة من العيار الثقيل يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلى في السابعة مساء اليوم الجمعة- بتوقيت القاهرة- على ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 25 ألف مشجع.

الزمالك يلعب السوبر المصري 2022 بصفته بطل الدوري المصري 2021-22، ويسعى "الفارس الأبيض" إلى حصد اللقب الخامس في المسابقة، والأول منذ موسم 2019-20 ، أما الأهلي، فيلعب كأس السوبر المصري 2022 بصفته وصيف آخر نسخة مكتملة من بطولة كأس مصر، ويسعى إلى التتويج رقم 12 له في المسابقة، والأول منذ موسم 2018-2019.

وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصري في عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذي كان في أوج تألقه في هذه الفترة، أما الأهلي فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبًا.

تواجه الأهلي والزمالك سبع مرات في بطولة كأس السوبر المصري منذ أقيمت للمرة الأولى في موسم 2001-2002.

وتأخرت المواجهة الأولى بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري حتى النسخة الثالثة، والتي حقق فيها "المارد الأحمر" الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبي ، ويتفوق الأهلي على الزمالك في سجل مواجهات الفريقين في كأس السوبر المصري، حيث حصد "المارد الأحمر" اللقب في خمس مناسبات مقابل مرتين لصالح "القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسيفالدو فيريرا، إلى مواصلة تفوقه على الأهلى بعد الفوز عليه فى نهائى كأس مصر الأخيرة بهدفين مقابل هدف، من أجل التتويج بالثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه، حيث لم يسبق للزمالك أن توج بالثلاثية فى تاريخه.

ويبحث فيريرا عن لقبه الخامس مع الزمالك، ليكون أكثر مدرب أجنبى يحصد بطولات مع الزمالك على مر التاريخ، وتخطى ألقاب البرازيلى كابرال والألمانى أتوفيستر مع الزمالك، الذى حصل كل منهما على 4 ألقاب فقط وهو نفس ألقاب فيريرا حتى الآن.

ونجح البرتغالى فيريرا فى حصد 4 ألقاب مع القلعة البيضاء، حيث نجح فى التتويج بلقبي الدورى موسمى 2014/ 2015، 2021 /2022، بالإضافة إلى لقبى كأس مصر عامى 2014/2015 و2020/2021.

في المقابل يبحث السويسرى كولر عن أول ألقابه مع الاهلى في أول ظهور له بمباريات القمة حيث يمنى النفس بالفوز بها للدخول فى قلب الجماهير الحمراء.

ويأمل الأهلى فى تحقيق اللقب الثانى عشر له فى تاريخ بطولات كأس السوبر المحلى، ليواصل الابتعاد عن أقرب منافسيه نادى الزمالك الذى يمتلك 4 ألقاب فقط فى خزينته من السوبر المحلى.

ويفقد الزمالك في مباراة السوبر خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.

وفى الاهلى يغيب المالى أليو ديانج للإصابة، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا بسبب الإيقاف، ويغيب أيضًا الثنائى محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، ويستمر غياب عمار حمدي، الذى يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الموسم الماضي.