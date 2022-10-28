شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أسعار تذاكر ودية مصر وبلجيكا في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، بالتنسيق مع الشركة الراعية، أسعار تذاكر مباراة مصر وبلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر المقبل على استاد جابر الأحمد بالكويت.

ووصل الحد الأعلى لسعر تذكرة المباراة للدرجة المميزة 100 دينار كويتي، وهو ما يوازي بالعملة المصرية 6400 جنيه، بينما جاءت الدرجة الأولى والثانية بأسعار 60 و40 دينار كويتي وهو ما يعادل بالعملة المصرية 3800 – و 2600 جنيه مصري، وجاءت أسعار تذاكر المباراة لمشجعي الدرجة التالتة السفلية التي تقع خلف المرميين بسعر 20 دينار (1280) جنيه، و10 دينار علوي خلف المرميين، وهو ما يعادل 640 جنيه مصر.

ومن المقرر أن يصل المنتخب البلجيكي إلى الكويت في 15 نوفمبر المقبل، على أن يغادر إلى الدوحة بعد المباراة مباشرة للمشاركة في كأس العالم 2022، في حين يصل المنتخب الوطني بكامل نجومه.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، يوم 3 نوفمبر المقبل، بعد تقديم موعد المعسكر، حيث كان من المقرر إقامته يوم 9 من نفس الشهر، واتفق اتحاد الكرة على إقامة مباراتين وديتين، وستقام المباراة الأولى أمام منتخب الكويت أحد يومى 13 أو 14 نوفمبر، بينما تقام المباراة الثانية أمام بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر، واستقر فيتوريا على خوض مباراة الكويت بدون المحترفين، على أن يواجه بلجيكا بالقوة الضاربة.