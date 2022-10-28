عودة طاهر وسافيو.. التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك مساء اليوم في نهائي كأس السوبر المؤجل من عام 2021.

ويلعب الأهلي مباراة السوبر المصري كونه وصيف بطل الدوري موسم 2020-2021، بعد أن جمع الزمالك بين ثنائية الدوري وكأس مصر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس السوبر المصري، إذ توج 11 مرة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على كل من الإسماعيلي وأسوان في الدوري على الترتيب.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم المالي أليو ديانج، الذي تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة أسوان الأخيرة.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن كولر قرر إعادة طاهر محمد طاهر للتشكيل الأساسي من جديد، بعد غيابه عن مباراة أسوان للإيقاف، بسبب طرده أمام الإسماعيلي.

ويحق لطاهر محمد طاهر المشاركة بشكل طبيعي أمام الزمالك في بطولة السوبر، إذ أن إيقافه لمباراتين ينطبق على بطولة الدوري فقط، وفقًا للوائح.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب السويسري بعمرو السولية بدلًا من ديانج المصاب، كما سيعيد برونو سافيو للتشكيل الأساسي بعد أن خاض محمد مجدي "أفشة" مباراة أسوان أساسيًا.

ويفاضل كولر حتى الساعات الأخيرة قبل المباراة بين شادي حسين، ومحمد شريف لقيادة هجوم الأهلي ضد الزمالك.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، برونو سافيو، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: شادي حسين أو محمد شريف.