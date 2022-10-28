تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يتقابل الزمالك والأهلي مساء اليوم الجمعة في مباراة مرتقبة بنهائي كأس السوبر المصري لعام 2021 على ستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

ويدخل الزمالك المباراة بصفته بطلًا للدوري المصري موسم 2020-2021، فيما يلعب الأهلي كونه وصيف بطل الدوري وفقًا للائحة الجديدة.

ووفقًا للائحة البطولة أيضًا، فإن الفريقين سيلجآن إلى شوطين إضافيين حال التعادل في الوقت الأصلي، على أن يحتكمان إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

واختار الزمالك أن يلعب بالزي الاحتياطي الأزرق الكامل، فيما سيلعب الأهلي بزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض.

ويعتبر الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر المصري عبر التاريخ برصيد 11 لقبًا، فيما يأتي الزمالك ثانيًا برصيد 4 ألقاب.

ولعب الزمالك والأهلي 7 مباريات قمة سابقة في كأس السوبر، كانت الغلبة للجانب الأحمر في 5 منها، مقابل 2 للأبيض.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي اليوم عند تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 09:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

وتنقل المباراة على الهواء قنوات "أون تايم سبورتس 1"، و"أبوظبي الرياضية 1"، و"أبوظبي الرياضية 2".