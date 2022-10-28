شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يستقر على تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة إيسواتيني الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة إيسواتيني الحاسمة في غياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم ألأفريقية تحت 23 عاما، والمقرر اقامتها منتصف العام المقبل بالمغرب.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الأولمبي بتشكيل مكون حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، ورباعي الدفاع أحمد عيد، عبد الرحمن رشدان، محمد طارق، محمد أشرف بكري، وفي الوسط العربي بدر وعبد الغني محمد ومحمود صابر، وفي الهجوم الثلاثي مصطفى سعد ميسي، إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وفى حال فوز مصر على وإيسواتيني بالدور الثاني من التصفيات، يصعد المنتخب الأولمبي للدور الثالث والأخير ليواجه الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون في الفترة من 20 إلى 29 مارس 2023.

يذكر أن الفائز يصعد بعد ذلك مباشرةً إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تُقام بالمغرب ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.