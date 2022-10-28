التشكيل المتوقع للأهلى والزمالك في مباراة السوبر المصرى.. الليلة

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلى في السابعة مساء اليوم الجمعة- بتوقيت القاهرة- على ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 25 ألف مشجع.

الزمالك يلعب السوبر المصري 2022 بصفته بطل الدوري المصري 2021-22، ويسعى "الفارس الأبيض" إلى حصد اللقب الخامس في المسابقة، والأول منذ موسم 2019-20 ، أما الأهلي، فيلعب كأس السوبر المصري 2022 بصفته وصيف آخر نسخة مكتملة من بطولة كأس مصر، ويسعى إلى التتويج رقم 12 له في المسابقة، والأول منذ موسم 2018-2019.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة السوبر مكون من :" محمد عواد - حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغني – أحمد فتوح - روقا – إمام عاشور – زكريا الوردي - نيمار – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد زيزو".

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى في السوبر مكون من :"محمد الشناوي -على معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – كريم فؤاد – أكرم توفيق - حمدي فتحي – عمرو السولية– برونو سافيو – أحمد عبد القادر - شادي حسين".