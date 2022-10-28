شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة قبل مباريات اليوم الجمعة فى القسم الثانى.. زد متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى، ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن القناة صاحب نفس الرصيد، بعد مرور جولتين من القسم الثانى.

ترتيب جدول مجموعة القاهرة قبل مباريات اليوم..

1 زد أف سى 6 نقاط

2 القناة 6 نقاط

3 المصرية للاتصالات 4 نقاط

4 الترسانة 4 نقاط

5 السكة الحديد 4 نقاط

6 منتخب السويس 4 نقاط

7 العبور 4 نقاط

8 بورتو السويس 4 نقاط

9 وادى دجلة 3 نقاط

10 النصر نقطة

11 مستقبل وطن نقطة

12 الإنتاج الحربى نقطة

13 بتروجت نقطة

14 كهرباء الإسماعيلية نقطة

15 الإعلاميين بدون نقاط

16 إيسترن كومبانى بدون نقاط

ويحل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى متصدر جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 6 نقاط، ضيفا ثقيلا على فريق الترسانة بقيادة خالد عيد صاحب الـ4 نقاط في المركز الرابع، في مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الفريقان.

ويبحث فريق القناة بقيادة محمد حليم صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، عن الفوز الثالث على التوالي عندما يستضف فريق بورتو السويس صاحب الـ4 نقاط في المركز الثامن، والذى يأمل في الحفاظ على سجله الرائع هذا الموسم، في مباراة لن تكون سهلة على أبناء محمد حليم رغم اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.

ويصطدم فريق السكة الحديد بقيادة محمد صلاح بفريق إيسترن كومبانى تحت قيادة هشام زكريا الذى سقط في أول مباراتين ولم يحصد أي نقاط حتى الآن مما جعله في مؤخرة الجدول، في حين يسعى محمد صلاح لمواصلة نتائجه الرائعة وخطف الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المركز الأول هذا الموسم.

ويلتقى فريق الإنتاج الحربى تحت القيادة الفنية الجديدة سيد عيد خلفا لعبد الناصر محمد الذى رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج، مع بتروجت بقيادة هيثم شعبان الباحث عن الفوز والثلاث نقاط بعدما سقط في مباراة وتعادل في أخرى، مما جعله يحتل المركز الثالث عشر في مكانه لا تليق بالصفقات والإمكانيات التي يمتلكها النادى البترولى، ويأمل سيد عيد في البداية المثالية مع الإنتاج وتحقيق الفوز وانتشال الفريق من المراكز المتأخرة في الجدول.

ويستقبل منتخب السويس في نفس التوقيت فريق المصرية للاتصالات، والإعلاميين مع مستقبل وطن، والنصر مع العبور، وأخيرا وادى دجلة مع كهرباء الإسماعيلية.

وتستكمل مباريات مجموعة الصعيد اليوم الجمعة بمواجهتين بين ديروط والجونة، والمنيا مع ملوى في ختام الأسبوع الثالث من الممتاز ب.