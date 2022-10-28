تعرف على غيابات الأهلى والزمالك في مباراة السوبر المصرى الليلة

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق الزمالك بنظيره الأهلى في السابعة مساء اليوم الجمعة- بتوقيت القاهرة- على ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 25 ألف مشجع.

يفقد الزمالك في مباراة السوبر خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.

وفى الاهلى يغيب المالى أليو ديانج للإصابة، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا بسبب الإيقاف، ويغيب أيضًا الثنائى محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، ويستمر غياب عمار حمدي، الذى يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الموسم الماضي.