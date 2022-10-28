شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى فى الجولة الثالثة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق المصري، بقيادة إيهاب جلال، استعداداته لمباراة الفريق المرتقبة أمام إنبي والتي تجمع الفريقين مساء غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المصري قد استأنف تدريباته مساء الخميس الماضي،بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة بيراميدز في الجولة الثانية بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام على ستاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء غدا السبت الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أول نقطة في رصيده بالمسابقة المحلية.