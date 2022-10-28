شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والزمالك اليوم الجمعة 28 / 10 / 2022 بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الامارات. موعد السوبر المصرى بين الأهلى والزمالكتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية . الأبيض يفتش عن اللقب الخامس والاحمر عن اللقب الـ 12الزمالك يلعب السوبر المصري 2022 بصفته بطل موعد السوبر المصرى بين الأهلى والزمالكتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية . الأبيض يفتش عن اللقب الخامس والاحمر عن اللقب الـ 12الزمالك يلعب السوبر المصري 2022 بصفته بطل الدوري المصري 2021-22، ويسعى "الفارس الأبيض" إلى حصد اللقب الخامس في المسابقة، والأول منذ موسم 2019-20 ، أما الأهلي، فيلعب كأس السوبر المصري 2022 بصفته وصيف آخر نسخة مكتملة من بطولة كأس مصر، ويسعى إلى التتويج رقم 12 له في المسابقة، والأول منذ موسم 2018-2019. أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصرىتتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة. السوبر الخامس في الامارات يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.