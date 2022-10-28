فيوتشر يستأنف تدريباته بأنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الجمعة فريق فيوتشر، تدريباته بأنجولا، استعداداً لمباراة الفريق المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولى، والمقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة فيوتشر قد توجهت إلى أنجولا صباح أمس الخميس، و يطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان فيوتشر قد نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.