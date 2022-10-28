5 معلومات عن مباراة الأهلى والزمالك اليوم الجمعة 28 / 10 / 2022 بالسوبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك على ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى في مواجهة رفيعة المستوى الكروى وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 25 ألف مشجع، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

الزمالك يتوج بأول وثانى لقب للسوبر والاهلى البطل التاريخىوبدأت المنافسة على كأس السوبر المصري في عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذي كان في أوج تألقه في هذه الفترة، أما الأهلي فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبًا. غيابات الاهلى والزمالك في السوبر ويفقد الزمالك في مباراة السوبر خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.

وفى الاهلى يغيب المالى أليو ديانج للإصابة، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا بسبب الإيقاف، ويغيب أيضًا الثنائى محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، ويستمر غياب عمار حمدي، الذى يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الموسم الماضي.





5 أندية توجت ببطولة السوبر خلال 18 نسخةأقيمت بطولة السوبر 18 مرة والغيت مرتين موسمي 2011 / 2010 و2013 / 2012

توج الاهلى باللقب 11 مرة بينما توج الزمالك 4 مرات بالسوبر ، وفاز المقاولون العرب والطلائع وغزل المحلة بلقب وحيد لكل منهما.

القيمة السوقية للأهلى والزمالك في السوبر

تبلغ القيمة السوقية للأهلى تساوى 28.53 مليون يورو بينما القيمة السوقية للزمالك تساوى 22.83 مليون يورو

عبد الله السعيد الهداف التاريخى للسوبر يتربع عبد الله السعيد نجم بيراميدز على قائمة هدافى بطولة السوبر برصيد 3 أهداف ويأتي محمد أبو تريكة نجم الاهلى الأسبق في المركز الثانى برصيد هدفين وكذلك جونيور أجاي نجم الاهلى السابق في المركز الثانى برصيد هدفين أيضاً بينما سجل تامر عادل ومدحت عبد الهادى هدف لكل منهما.