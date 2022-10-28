شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بإستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة ، بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والتى تستمر حتى 2 نوفمبر بمصر بإستاد القاهرة ، وتشارك فى البطولة كلاً من ، مصر والجزائر وليبيا والمغرب وموريشيوس وسيشل والسودان وبتسوانا والكاميرون والكونغو وغانا وليسوتو ونيجيريا وروندا وسيراليون وجنوب افريقيا وتونس واوغندا وزامبيا .

وإستقر الجهاز الفني علي اختيار ٢٣ لاعب ولاعبة لخوض منافسات البطولة هم : احمد سعيد وايهاب فتحي وزن ٦٧ كيلو جرام ، ومصطفي وحيد واحمد عماد جودهً وزن ٧٢ كيلو جرام ، واسلام ابو الوفا ومحمد عبد المنعم في وزن ٨١ كيلو جرام ، ومحمود جمال وزن ٨٩ كيلو جرام ، وكريم كحلة ورجب عبد الحي وزن ٩٦ كيلو جرام ، جابر فرحان ومحمد سليم وزن ١٠٢ كيلو جرام ، واخيرا عبد الرحمن محمد وزن فوق ال١٠٩ كيلو جرام .

وعن اختيارات منتخب السيدات تم الاستقرار علي ١١ لاعبة سيختار منهم الجهاز الفني ١٠ لاعبات هم : حبيبه سعد الدين في ميزان ٤٩ كيلو جرام ، ونورا عصام وزن ٥٥ كيلو جرام ، وبسمة عماد ٥٩ وزن كيلو جرام ، ونعمة سعيد وزن ٧١ كيلو جرام ، روفيدا فتحي و رحمة احمد عبد الرزاق وزن ٧٦ كيلو جرام ، وسارة سمير وفاطمة صادق وزن ٨١ كيلو جرام ، وسمر حبشي وزن ٨٧ كيلو جرام ، واخيرا وزن فوق ٨٧ حليمة عبد العظيم وشيماء خلف.