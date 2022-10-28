شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواجهات نارية اليوم فى القسم الثانى.. 8 مباريات فى القاهرة واثنان بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، 10 مباريات نارية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من القسم الثانى، 8 مواجهات منها فى مجموعة القاهرة بين الترسانة مع زد، القناة مع بورتو السويس، السكة الحديد مع إيسترن كومبانى، منتخب السويس مع المصرية للاتصالات، الإعلاميين مع مستقبل وطن، النصر مع العبور، والإنتاج الحربى مع بتروجت، ودجلة مع كهرباء الإسماعيلية، ومباراتان فى الصعيج بين ملوى والمنيا، وديروط مع الجونة.

ويحل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى متصدر جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 6 نقاط، ضيفا ثقيلا على فريق الترسانة بقيادة خالد عيد صاحب الـ4 نقاط فى المركز الرابع، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها الفريقان.

ويبحث فريق القناة بقيادة محمد حليم صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، عن الفوز الثالث على التوالى عندما يستضف فريق بورتو السويس صاحب الـ4 نقاط فى المركز الثامن، والذى يأمل فى الحفاظ على سجله الرائع هذا الموسم، فى مباراة لن تكون سهلة على أبناء محمد حليم رغم اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.

ويصطدم فريق السكة الحديد بقيادة محمد صلاح بفريق إيسترن كومبانى تحت قيادة هشام زكريا الذى سقط فى أول مباراتين ولم يحصد أى نقاط حتى الآن مما جعله فى مؤخرة الجدول، فى حين يسعى محمد صلاح لمواصلة نتائجه الرائعة وخطف الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المركز الأول هذا الموسم.

ويلتقى فريق الإنتاج الحربى تحت القيادة الفنية الجديدة سيد عيد خلفا لعبد الناصر محمد الذى رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج، مع بتروجت بقيادة هيثم شعبان الباحث عن الفوز والثلاث نقاط بعدما سقط فى مباراة وتعادل فى أخرى، مما جعله يحتل المركز الثالث عشر فى مكانه لا تليق بالصفقات والإمكانيات التى يمتلكها النادى البترولى، ويأمل سيد عيد فى البداية المثالية مع الإنتاج وتحقيق الفوز وانتشال الفريق من المراكز المتأخرة فى الجدول.

ويستقبل منتخب السويس فى نفس التوقيت فريق المصرية للاتصالات، والإعلاميين مع مستقبل وطن، والنصر مع العبور، وأخيرا وادى دجلة مع كهرباء الإسماعيلية.

وتستكمل مباريات مجموعة الصعيد اليوم الجمعة بمواجهتين بين ديروط والجونة، والمنيا مع ملوى فى ختام الأسبوع الثالث من الممتاز ب.