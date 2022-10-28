شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسية يقترب من المشاركة أساسياً مع البنك الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الايفوارى رزاق سيسيه مهاجم فريق البنك الأهلى من التواجد في التشكيل الاساسى للفريق في المباراة القادمة أمام سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد الايفوارى رزاق سيسيه من أفضل العناصر في فريق البنك الاهلى هذا الموسم حيث ظهر اللاعب بشكل قوى في التدريبات و خلال الدقائق القليلة التي شاراك فيها بديلا في بعض مباريات الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى خالد جلال لتحسين أداء لاعبى فريق البنك الأهلى في المباريات القادمة وتحقيق الفوز عقب التعادل في أول مباريتين أمام فاركو وسموحة في بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وحصد فريق البنك الأهلى نقطتين فقط حتى الآن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل بهما المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة