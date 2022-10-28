شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلى على ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 25 ألف مشجع.موعد السوبر المصرى بين الأهلى والزمالكتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية . القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصرىيتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية. الزمالك يتوج بأول وثانى لقب للسوبر والاهلى البطل التاريخىوبدأت المنافسة على كأس السوبر المصري في عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذي كان في أوج تألقه في هذه الفترة، أما الأهلي فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبًا.