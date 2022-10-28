شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلى على ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 25 ألف مشجع.