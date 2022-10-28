شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ريال مايوركا وإسبانيول في الدوري الإسباني اليوم الجمعة 28_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفتتح مساء اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول.

حيث يستضيف ملعب إيبيروستار Iberostar Estadi في مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية مواجهة قوية ونارية، تجمع فريقا إسبانيول وريال مايوركا، الساعيين إلى مواصلة الهروب من قاع جدول ترتيب الليغا، والاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة في وسط الجدول، وذلك في ظل حالة من التراجع، أو إن شئنا القول التذبذب على مستوى النتائج في الموسم الحالي من البطولة.



ويدخل نادي إسبانيول الإسباني مواجهة اليوم الجمعة، وهو يمتلك طموحًا لا يقل عن مضيفه، من أجل البحث عن ملاذ جديد، للهروب أيضًا من نفس المصير الذي تعرض له رفقة مايوركا كما أسلفنا.

إذ يأتي RCD Espanyol في المرتبة الـ14 من جدول ترتيب الليجا، برصيد 10 نقاط وفارق (-5) أهداف، مبتعدًا بنقطة وحيدة عن جيرونا أول متذيلي الجدول.



خلال الموسم الجاري، اكتفى الفريق المتوج بـ4 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، بتحقيق انتصارين في الدوري الإسباني، وتعادل في 4 لقاءات، بينما سقط في شراك الهزيمة 5 مرات.

أما عن نتائج إسبانيول في آخر 5 مباريات بالدوري الإسباني، فقد جمعت عناصر المدرب المحلي دييجو مارتينيز 6 نقاط.

وذلك بعد فوزه بهدف على بلد الوليد، علاوة على تحقيقه 4 تعادلات بنتيجة واحدة (2-2) مع كلًا من فالنسيا وقادش وإلتشي، بينما خسر بهدف من أمام مضيفه أوساسونا في الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المواجهات التاريخية المباشرة بين RCD Mallorca vs RCD Espanyol في الدوري الإسباني، فوفق مطالعتنا في “نجوم مصرية”، فقد التقى الفريقان في 50 لقاءً.

وذلك منذ المواجهة الأولى التي جمعتهما، في لقاء الدور الأول من موسم 1984/1983، والذي حصد أتلتيك بلباو لقبها، وحينها تغلب إسبانيول على ضيفه مايوركا بنتيجة (3-1).

إجمالًا، فاز ريال مايوركا في 21 مباراة، فيما حقق إسبانيول الفوز في 22 لقاءً، بينما حسم التعادل نتيجة 7 مواجهات.

من ناحية أخرى، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات ريال مايوركا أمام إسبانيول، فقد أحرز مايوركا 64 هدفًا، إلا أن الفريق الكتالوني سجل 68 هدفًا.

عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، فكانت فوز ريال مايوركا بنتيجة (4-2)، والتي تحققت في موسم 2004/2003، والذي توج به فالنسيا.

إلا أن الفوز الأكبر “الصفري” لـ ريال مايوركا ضد إسبانيول جاء بنتيجة (4-0)، وهو ما حدث في لقاء الذهاب من الليغا موسم 1991/1990، والذي ظفر برشلونة بلقبه.

بينما كان أكبر انتصار “صفري” لـ إسبانيول ضد ريال مايوركا بنتيجة (5-0)، والذي جاء خلال المواجهة السادسة بين الجانبين، في موسم 1987/1986، والذي توج به أحرز ريال مدريد.

حكم مباراة ريال مايوركا وإسبانيول

وعن حكم مباراة ريال مايوركا وإسبانيول، فلم يفصح الاتحاد الإسباني لكرة القدم “ RFEF ” حتى كتابة السطور التالية، عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

وسوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية “الناقلة لمباريات الدوري الإسباني” بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 3 English، إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect.