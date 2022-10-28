شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك اليوم الجمعة 28_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الامارات.



حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربى مباراة السوبر المصري والتي تحظى بإهتمام كبير.





◄ ما هو موعد السوبر المصري بين الأهلى والزمالك؟





حيث تقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

◄ ما هي أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصري؟

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

◄ ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري؟

ومن المقرر أن يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.