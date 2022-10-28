شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يضم 22 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا للسفر إلى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التي سوف تغادر إلى مدينة أسوان فجر اليوم استعدادا لمواجهة فريق زهرة الجنوب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضري.

الدفاع: أحمد ميهوب، محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، محمد صابر، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، أحمد جعيدي، محمد بازوكا، مصطفى العش.

الوسط: أحمد الشيخ، خالد الأخميمي، باولن فوافي، حميد ماو، أحمد الندري، يوسف العش، حسام حسن.

الهجوم: عبده يحيى، جابريل أوريك.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق والجهاز الفني والإدارى إلى مدينة أسوان فجر اليوم عبر الطيران الداخلى من مطار القاهرة الدولى، والوصول إلى أسوان صباح الغد للمبيت وخوض التدريب على استاد أسوان.