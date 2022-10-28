شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يستفسر عن قدرة مصر على تنظيم أمم أفريقيا 2025.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى نظيره المصرى استفسر خلاله عن إمكانية مصر فى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب سحب التنظيم من دولة غينيا بسبب عدم الجاهزية.

ومن جانبه؛ كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لـ"الخليج 365" عن خطاب تم إرساله من قبل الاتحاد الأفريقى للاتحاد المصري لمعرفة موقف مصر من تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما قرر الكاف إعادة فتح الدعوة لاستقبال الطلبات من أجل تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2025 عقب سحب التنظيم من غينيا.

وخرجت عدة تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية حول ترشيح كل من الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا لتنظيم أمم أفريقيا 2025.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي قد أعلن موخرا سحب تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من دولة غينيا، وتم الإعلان عن السبب وراء هذا القرار وهو عدم جاهزيتها لاستقبال البطولة.

وأشار موتسيبي إلى أن غينيا لن تنظم بطولة أمم أفريقيا 2025 لأن البنية التحتية غير مستعدة لهذا الحدث بعد، ليفتح باب التنظيم أمام عديد من الدول الأفريقية الأخرى. كما أوضح موتسيني أنه على رغم الجهد الكبير الذي بذلته السلطات في غينيا، فإن الاستعدادات لا ترتقي لمستوى المنافسة التي تجري هناك.