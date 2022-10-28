شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة أحمد سامي فى سيراميكا بعد الخسارة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك بثنائية في الجولة الثانية من الدورى العام لكنه في نفس الوقت طالبهم بتصحيح المسار أمام البنك الأهلى في الأسبوع الثالث لا سيما أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب هذا الموسم بعد الصفقات القوية التي تعاقدت معها الإدارة على أمل تلبية طموحاتها.

في سياق مختلف ، يضع أحمد سامى برنامج تدريبى خاص ومكثف لـ صلاح محسن مهاجم الفريق خصوصاً أن اللاعب ليس في كامل جاهزيته الفنية بعد انضمامه لـ سيراميكا في وقت متأخر من الانتقالات الصيفية الماضية، حيث يحاول تجهيز اللاعب بشكل تدريجي من خلال جرعات تدريبية وعبر إشراكه في فترات خلال المباريات،لاسيما أنه يؤمن بقدارته الفنية والبدنية ويري أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية.

وشدد سامى خلال جلسته مع صلاح محسن بضرورة بذل أقصى جهده في التدريبات من أجل استعادة مستواه المعهود مؤكداً له أنه من أفضل المهاجمين في الدوري حتى يقدم أفضل ما لديه ومن ثم العودة إلى المنتخب الوطنى مرة أخرى.

ودفع سامى بصلاح محسن بديلاً في الجولة الأولى أمام المصرى البوسعيدى وانتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة ونغس الحال في الجولة الثانية من الدورى المصرى أمام الممتاز حيث شارك اللاعب بديلاً أمام الزمالك في اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.