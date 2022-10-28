شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الزمالك و بيراميدز في الدوري بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الزمالك و بيراميدز الى يوم 11 ديسمبر المقبل بالجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت تعديلات في مواعيد مباريات الأسبوع الثالث بالدوري المصري، حيث أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن توقف الدوري بالجولتين الثالثة والرابعة، سيكون بسبب قمة المناخ، وسوف يتم إخطار الأندية بالمواعيد الجديدة

و يستضيف فريق الزمالك نظيرة بيراميدز في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءا .

وجاءت باقى مباريات الجولة كالتالى :

أسوان والمحلة يوم 29 أكتوبر

المصري وانبي يوم 29 أكتوبر

البنك الأهلي وسيراميكا 1 نوفمبر

الاتحاد والطلائع 31 أكتوبر

المقاولون وفاركو 31 أكتوبر

حرس الحدود وسموحة 1 نوفمبر

الداخلية والأهلى 2 نوفمبر

الاسماعيلي وفيوتشر 12 ديسمبر المقبل