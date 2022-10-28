شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن فى بيان رسمى تمسكه ببقاء جاريدو فى قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، تمسكه بالجهاز الفني الحالي بقيادة الإسباني خوان جاريدو، فى إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الاستقرار والهدوء داخل قلعة الدراويش.

وشدد مجلس الإدارة أن الشائعات التى انتشرت فى الساعات الاخيرة ليس لها أى أساس من الصحة وتستهدف إلى زعزعة الاستقرار الفنى داخل الفريق مستغلين الإخفاق الذي شاهده الفريق خلال أول جولتين من المسابقة المحلية.

وأكد المجلس أن الإسماعيلي لديه جهاز فني مميز يقوده مدير فني كبير ونحن نثق تماما فيما هو قادم تحت قيادة جاريدو، مطالبين جماهير ومحبي وعشاق النادي عدم الالتفاف لتلك الشائعات التي دائما ما تأتي في أوقات يحتاج النادي جماهيره والتفاف المحبين من حوله.

وأكد المجلس أن النادي الإسماعيلي ينفي تماما فكرة أو لقاء مع أى مدرب آخر وأن كل ما يذكر في هذا الخصوص من صفحات أو مواقع أو أخبار علي بعض الصحف والقنوات التلفزيونية هو محض افتراء وأكاذيب وشائعات يعاقب عليها القانون بالحبس وتم تكليف الإدارة القانونية للنادي الإسماعيلي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كل من تسول له نفسه بتلفيق مثل هذه الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثاره الفتنة وزعزعة الإستقرار داخل النادي وجماهيره.