شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه فريق الحرية مطروح اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال مباراة ودية اليوم ،الجمعة ، أمام الحرية مطروح استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل .

ويسعى خالد جلال لتحسين أداء لاعبى فريق البنك الأهلى في المباريات القادمة وتحقيق الفوز عقب التعادل في أول مباريتين أمام فاركو وسموحة في بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وحصد فريق البنك الأهلى نقطتين فقط حتى الآن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل بهما المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة