الزمالك والأهلي ينقلان صراعهما إلى الإمارات بحثًا عن كأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يتنافس الزمالك والأهلي على لقب كأس السوبر المصري المؤجل من عام 2021، حين يلتقيان مساء اليوم الجمعة على ستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

وتقام المباراة عند تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1"، و"أبوظبي الرياضية 1".

ويدخل الزمالك مباراة السوبر المصري اليوم بصفته بطلًا للدوري المصري موسم 2020-2021، فيما يلعب الأهلي المباراة كونه وصيف بطل المسابقة ذاتها.

وكانت لائحة كأس السوبر في الماضي تنص على أنه في حال فوز فريق بلقبي الدوري والكأس، فإنه يواجه وصيف بطل الكأس، لكنها تغيرت بدءًا من النسخة المقبلة لتمنح الحق لوصيف بطل الدوري في المشاركة.

ويخوض الزمالك والأهلي المباراة بعدما تأهل كل منهما إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وتشاركا في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة بعد مرور جولتين.

ويدخل الأهلي المباراة بدوافع قوية بهدف تعويض إخفاق الموسم الماضي الكارثي، الذي خسر فيه الفريق بطولتي الدوري والكأس، إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، يسعى الزمالك لإضافة لقب السوبر إلى لقبي الدوري والكأس في موسم 2020-2021، ليحقق الثلاثية لأول مرة في تاريخه.

ووفقًا للائحة البطولة، فإن الفريقين سيلجآن إلى شوطين إضافيين حال التعادل في الوقت الأصلي، على أن يحتكمان إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

واختار الزمالك أن يلعب بالزي الاحتياطي الأزرق الكامل، فيما سيلعب الأهلي بزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض.

وستكون مباراة اليوم هي النسخة الـ19 للبطولة عبر التاريخ، بعدما انطلقت عام 2001، وألغيت مرتين عامي 2012 و2013.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة ضد الزمالك ببطولة كأس السوبر، إذ التقى الفريقان 7 مرات، توج الفريق الأحمر في 5 مناسبات، مقابل تتويج الأبيض في مرتين.

ويسعى الأهلي، الأكثر تتويجًا بكأس السوبر، للفوز باللقب رقم 12، والأول منذ 2018، الذي كان على حساب الغريم الأبيض.

في المقابل، يسعى الزمالك لإضافة لقبه الخامس عبر التاريخ، والأول منذ عام 2019 أيضًا على حساب غريمه الأحمر.

ويفتقد الأهلي خدمات لاعب وسطه المالي أليو ديانج للإصابة، فيما يخوض الزمالك المباراة بدون نجميه المصابين محمود حمدي "الونش"، وإبراهيما نداي.

في المقابل، استعاد الأهلي خدمات لاعبه الشاب أحمد نبيل "كوكا" من المنتخب الأولمبي، فيما استعاد الزمالك بدوره مدافعه حسام عبدالمجيد، وذلك بعد الاتفاق مع مسؤولي فريق الفراعنة الصغار الذي يستعد لمواجهة إسواتيني في إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أمس، إنه يسعى للفوز بمثل هذه المباريات النهائية، بغض النظر عن الأداء، مضيفًا أن الفريق الأبيض يدخل المباراة بعد أن توج بلقبي الدوري والكأس معًا، وليس أحدهما.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الظروف اختلفت تمامًا في الوقت الحالي، مقارنة بعام 2015 الذي شهد هزيمته على يد الأهلي على نفس الملعب في نفس البطولة.

وشدد على أن الونش لاعب مهم، لكن الزمالك قادر على تعويضه دون مشكلة.

من جانبه، أوضح أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، في نفس المؤتمر، أن الفريق يسعى للتتويج بالثلاثية لأول مرة في التاريخ.

أما السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، فقال في مؤتمره الصحفي، إن تحقيق الفوز في المباراة أهم من تقديم مباراة جميلة، وإنه في حال نجح في الجمع بين الأمرين فإن الجماهير ستكون سعيدة.

وأضاف "مواجهة الزمالك في بداية الموسم وبداية مشواري مع الأهلي لا تشغل بالي، لست مسؤولا عن جدول المباريات، لكنها في النهاية مباراة مثل أي مباراة أخرى".

من جانبه، وعد محمد الشناوي، قائد الأهلي، الجماهير بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك، إضافة للفوز بكل البطولات في الفترة المقبلة.

ولفت الشناوي إلى أن الناس تتحدث عن خسارة الأهلي لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي، رغم أن الفريق توج بعدة ألقاب في الأعوام الماضية، أهمها لقبا دوري أبطال أفريقيا.

بطاقة المباراة

الفريقان: الزمالك والأهلي

التاريخ: 28 أكتوبر 2022

التوقيت: 07:00 مساءً

الملعب: هزاع بن زايد

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1، وأبوظبي الرياضية

المعلقون: مدحت شلبي، وأيمن الكاشف، وفارس عوض، وسعيد الكعبي

الحكم: البرتغالي فابيو فيريسيمو