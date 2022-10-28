الكشف عن موعد وحكام مباراة بيراميدز وبطل النيجر في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن موعد وحكام مباراة نيجيليك بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 الإضافي عقب الفوز على هلال الساحل السوداني بنتيجة 9-0 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع بطل النيجر يوم الأربعاء 2 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي العاصمة بذهاب دور الـ32 الإضافي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من دولة الصومال بقيادة الحكم عمر عبد القادر أرتان ويعاونه حمزة حجي المساعد الأول، وبشير سليمان المساعد الثاني، ومحمد حجي الحكم الرابع، ويراقب اللقاء محمد بلال من موريتانيا ويراقب الحكام عبد الرحمن كيلي من دولة موريتانيا.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تحدد لها يوم 9 نوفمبر المقبل بالقاهرة لتحديد المتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.