الزمالك يبحث عن فك عقدة "لقب الدوري" في قمة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تمثل مشاركة الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري المحلي فألًا سيئًا للفريق قبل مواجهته المرتقبة ضد الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد غريمه الأهلي غدًا الجمعة على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية في نهائي كأس السوبر المصري لعام 2021.

وحصد الزمالك ثنائية الدوري والكأس في موسم 2020-2021، لكنه يدخل مباراة السوبر بصفته حامل لقب الدوري.

وشارك الزمالك في بطولة كأس السوبر 10 مرات، وستكون مشاركته هذه المرة هي الـ11.

ودخل الزمالك البطولة بصفته بطل الدوري في 4 مناسبات سابقة، ويستعد للمرة الخامسة.

لكن الزمالك لا يملك سجلًا جيدًا في كأس السوبر حين يلعب كبطل الدوري، إذ فاز مرة وحيدة، وانهزم في 3 مناسبات.

ولعب الزمالك مباراة السوبر كبطل الدوري لأول مرة في النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت عام 2001، وحصد وقتها اللقب على حساب غزل المحلة، الذي ناب وقتها عن الأهلي بطل الكأس، بنتيجة 2-1 بعد التمديد.

لكنه تلقى بعدها 3 هزائم متتالية عندما يشارك كبطل الدوري أعوام 2003 و2004 و2015.

ففي 2003 خسر الزمالك على يد الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الفعلي بالتعادل السلبي، وفي 2004 سقط أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-4، أما في عام 2015 فخسر من غريمه الأحمر بنتيجة 2-3.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك توج بلقب كأس السوبر 4 مرات، ويسعى لإضافة اللقب الخامس في مباراته ضد الأهلي.