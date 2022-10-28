رونالدو يسجل.. مانشستر يونايتد يكتسح شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصارًا غاليًا على نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي بنتيجة 3-0، مساء اليوم الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي.

وأقيمت مباراة مانشستر يونايتد ضد شيريف تيراسبول على ملعب أولد ترافورد في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت مباراة يونايتد وشيريف عودة كريستيانو رونالدو للتشكيلة الأساسية بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع تين هاج المدير الفني، ونجح في تسجيل هدفا أمام شيريف.

وافتتح دالوت التسجيل ليونايتد في الدقيقة 44 ثم أضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 65 وسجل رونالدو ثالث الأهداف للشياطين الحمر في الدقيقة 81.

وفي نفس المجموعة، حقق ريال سوسيداد الفوز على أومونيا نيقوسيا بهدفين دون رد.

ويتصدر سوسيداد جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة ويليه مانشستر يونايتد في المركز الثاني بـ12 نقطة وشيريف ثالثا بثلاث نقاط وأخيرًا أومونيا بدون رصيد من النقاط.