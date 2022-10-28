بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخطف فوزًا قاتلًا أمام كارباغ أغدام بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

خطف نانت الفرنسي -المحترف بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد- فوزًا قاتلًا أمام كارباغ أغدام من أذربيجان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي.

وأقيمت مباراة نانت ضد كارباغ أغدام على استاد "لا البوجوار" بالجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالدوري الأوروبي.

وشارك المهاجم المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت أمام كارباغ أغدام واستمر في أرض الملعب حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحافظ نانت على فرصه في المنافسة على التأهل لدور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن كارباغ أغدام صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

جدير بالذكر أن فرايبورج - المتأهل سلفًا لدور الـ16 المباشر بالدوري الأوروبي- تعادل مع أولمبياكوس بنتيجة 1-1 في نفس المجموعة.

ويتأهل صاحب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي إلى دور خروج المغلوب بالبطولة، بينما يذهب صاحب المركز الثالث إلى دوري المؤتمر.

تفاصيل المباراة:

بدأ كارباغ أغدام المباراة بشكل جيد وكان الأكثر خطورة في الدقائق الأولى ولكن لم ينجح في هز الشباك.

وفي الدقيقة 17 نجح نانت الفرنسي في افتتاح التسجيل عن طريق لودوفيتش بلاس، لتصبح النتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نانت الفرنسي على كارباغ أغدام بنتيجة 1-0 بالدوري الأوروبي.

وشهدت الدقيقة 49 فرصة خطيرة من مصطفى محمد ولكن حرمه حارس كارباغ أغدام من هز الشباك.

ونجح كارباغ أغدام في إدراك التعادل في الدقيقة 56 من ضربة جزاء عن طريق فيليب أوزوبيتش، لتصبح النتيجة 1-1.

وكاد كارباغ أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد ركلة حرة مباشرة ولكن اصطدمت الكرة في القائم.

وفي الدقائق الأخيرة نجح نانت في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 94 بأقدام إجناتيوس جاناجو ليحافظ على آمال فريقه في المنافسة لدور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.