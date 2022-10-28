تريزيجيه شارك أساسيًا.. طرابزون يُعقد موقفه بالدوري الأوروبي بالهزيمة أمام سرفينا زفيزدا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هُزم فريق طرابزون سبور التركي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الصربي سرفينا زفيزدا مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف طرابزون سبور محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا.

وتوقف رصيد فريق طرابزون سبور بعد الهزيمة عند النقطة 6 في المركز الثالث بمجموعته بفارق الأهداف عن سرفينا زفيزدا الذي يتذيل المجموعة رغم الفوز ورفع رصيده إلى النقطة 6.

ترتيب المجموعة بعد نهاية منافسات اليوم وقبل جولة من نهاية دور المجموعات كالتالي:

1) فيرينكفاروسي: 10 نقاط.

2) موناكو الفرنسي:7 نقاط.

3) طرابزون سبور التركي: 6 نقاط.

4) سرفينا زفيزدا الصربي: 6 نقاط