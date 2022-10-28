رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، مساء اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2022-2023".

وتنطلق الجولة الثالثة من دوري رابطة الأندية المحترفة يوم السبت المقبل، وسيتم تأجيل مواجهة بيراميدز إلى شهر ديسمبر أمام الزمالك بسبب مشاركته في الكونفدرالية، وكذلك فيوتشر ضد الإسماعيلي.

وسيشارك الزمالك في الجولة الرابعة أمام إنبي والمقرر لها يوم 2 نوفمبر المقبل بعد تأجيل مباراة بيراميدز.

هذا وتم تعديل موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الجولة الرابعة لتكون يوم الإثنين 12 ديسمبر على استاد السلام في السابعة مساءً.

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري:

السبت ( 29 أكتوبر):

أسوان ضد غزل المحلة.. 3 مساءً

المصري ضد إنبي.. 5 مساءً

الإثنين (31 أكتوبر):

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 5 مساءً

المقاولون العرب ضد فاركو.. 7 مساءً

الثلاثاء (1 نوفمبر):

حرس الحدود ضد سموحة.. 5 مساءً

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7 مساءً

الأربعاء ( 2 نوفمبر):

الداخلية ضد الأهلي.. 5 مساءً

الأحد ( 11 ديسمبر):

الزمالك ضد بيراميدز.. 7 مساءً.

الإثنين (12 ديسمبر):

الإسماعيلي ضد فيوتشر.. 5 مساءً

بينما جاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة على النحو التالي:

الأربعاء ( 2 نوفمبر)

إنبي ضد الزمالك.. 7 مساءً

الأربعاء (23 نوفمبر):

فاركو ضد الإسماعيلي.. 5 مساءً

فيوتشر ضد أسوان.. 5 مساءً

بيراميدز ضد البنك الأهلي.. 5 مساءً

الأحد (11 ديسمبر):

غزل المحلة ضد الداخلية.. 2:45 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري.. 5 مساءً

سموحة ضد المقاولون العرب.. 5 مساءً

الإثنين ( 12 ديسمبر):

سيراميكا كليوباترا ضد حرس الحدود.. 2:45 مساءً

الأهلي ضد الاتحاد.. 7 مساءً