تعرض لنزيف بالمُخ.. وفاة حكم خلال مباراة بعد ارتطام كرة في رأسه

المنامة - ياسر ابراهيم - في حادثة مأساوية، توفي أحد الحكام في بريطانيا، بعد أيام من دخوله إلى المستشفى، إثر اصطدام كرة برأسه، سببت له نزيفاً في المخ.



ووفق صحيفة daily star البريطانية، فإن الحكم مايكل غرانت لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بسبب تلك الضربة التي تعرّض لها يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022.



وكان الحكم غرانت يدير مباراة لفريقين من الشباب في مدرسة كاريز غرامر، الواقعة بمنطقة سليفورد، إحدى مقاطعات لنكولنشاير، شرقي إنجلترا.



وفي تفاصيل الواقعة، فإن الكرة اصطدمت برأس غرامر بعد تشتيتها من قبل أحد المدافعين، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ، في حادثة وُصفت بـ"الغريبة"، وفق الصحيفة.



ونشر الاتحاد المحلي في لينكولنشاير بياناً رسمياً عبّر فيه عن صدمته بوفاة الحكم، الذي كان يحظى باحترام كبير، كما قدم تعازيه إلى عائلته.



وجاء في البيان: "كان غرانت رجلاً لطيفاً، كان يدير من مباراتين إلى ثلاث مباريات أسبوعياً وبشكل منتظم، والابتسامة لا تفارق وجهه".



وأضاف: "فقدت كرة القدم في لينكولنشاير حكماً يحظى باحترام كبير، وهو يمارس وظيفته المحببة إلى قلبه، نرسل تعازينا إلى أسرة كرة القدم بأكملها، وإلى زوجته وابنته وحفيده وأصدقائه الكثيرين، مشاعرنا وأفكارنا معكم في هذا الوقت الحزين".



بدورها أصدرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بمقاطعة نورث ريدنغ، بياناً آخر، كتبت فيه: "نرسل تعازينا لعائلة مايكل وأصدقائه، ولكل عائلة كرة القدم في منطقة لينكولنشاير".



أندية إنجليزية تعزي عائلة الحكم

وقدمت عدة أندية بريطانية محلية تعازيها لعائلة مايكل غرانت، الذي وصفته بأنه "حكم عريق ومحترم".



ومن هذه الأندية، سيلفورد يونايتد للشباب، الذي قال: "كان مايكل حكماً لنا في إحدى مبارياتنا الأسبوع الماضي، كان صديقاً لطيفاً، وتحدث مع لاعبينا قبل المباراة، وأعطاهم النصائح والإرشادات، إضافة إلى بعض القصص الشائقة".



وأضاف: "من الواضح أن الرجل كان مخلصاً لكرة القدم، وقد توفي للأسف بسبب حادث غريب، أثناء عمله في الرياضة التي يحبها ويعشقها".



كما أصدرت أندية أخرى، مثل سيلفورد تاون للناشئين، وسبيلدنغ يونايتد، وغريمسباي كورينثيانز، بيانات تعزية ورثاء للحكم.



ونوهت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن الاتحاد المحلي في لينكولنشاير أعطى تعليماته بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات، يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022.



المصدر: الصحافة البريطانية