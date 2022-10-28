الامارات | كأس السوبر.. تعزيز لروح الإخاء بين الإمارات ومصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد كرة القدم من أكثر المجالات الرياضية التي تشهد تعاوناً كبيراً بين الإمارات ومصر، بعدما استضافت الإمارات كأس السوبر المصري أربع مرات سابقاً، بينما أقيم السوبر الإماراتي في مصر مرتين. ويجتمع قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك مجدداً في كأس السوبر اليوم، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وستُقام اليوم قمة الكرة المصرية للمرة الخامسة في الإمارات، بعدما لعب الغريمان التقليديان ثلاث مرات سابقة شهدت فوز الزمالك في مناسبتين مقابل انتصار واحد للأهلي، بينما لعب «الأحمر» مع المصري البورسعيدي في نسخة رابعة وحقق خلالها الأهلي الفوز باللقب.

وأسهم النجاح الكبير الذي حققته استضافة دولة الإمارات لأكثر من نسخة من بطولة كأس السوبر المصري بدءاً من 2015، في أن تصبح مصر وجهة للسوبر الإماراتي أيضاً، وتستمر العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين على المستوى الرياضي.

نجاح كبير حققته نسختي السوبر الإماراتي بعد إقامتهما في مصر عامي 2016 و2018.

وبدأت مصر في استضافة السوبر الإماراتي للمرة الأولى عام 2016، إذ كانت المرة الأولى التي تُقام فيها المباراة خارج حدود الدولة، في ظل روح الإخاء بين مصر والإمارات قيادة وشعباً. ومُنحت القاهرة حق استضافة نسخة أخرى من كأس السوبر الإماراتي في عام 2018، ليتواصل النجاح التنظيمي المميز.

وأقيمت مسابقة كأس السوبر الإماراتي للمرة الأولى في مصر عندما التقى شباب الأهلي والجزيرة في 13 سبتمبر 2016، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيراً، وفاز باللقب شباب الأهلي بنتيجة 2-1. وفي النسخة الثانية من المسابقة التي أقيمت في مصر، فاز الوحدة على العين في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح، بعد التعادل (3-3).

أمّا السوبر المصري في الإمارات، فقد شهد فوز الأهلي على الزمالك 3-2 في نسخة 2015، ثم الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح في 2016، وفوز الأهلي على المصري بهدف دون رد في 2018، وفي آخر نسخة 2020، كان الزمالك من توّج باللقب على حساب الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في المباراة. ويتوقع أن تشهد قمة الزمالك والأهلي اليوم حضورا جماهيرياً غفيراً.

أربع نسخ من كأس السوبر المصري أقيمت في الإمارات أعوام 2015 و2016 و2018 و2020، بينما أقيمت نسختان من السوبر الإماراتي في مصر عامي 2016 و2018.

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