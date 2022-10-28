الامارات | 3 قمم في الجولة الثامنة للدوري.. أبرزها الوحدة والشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين ثلاث قمم كروية مثيرة، تجمع أول ستة فرق في الترتيب، منها قمة جديدة بين الشارقة والوحدة، بعد أقل من 10 أيام من نهائي كأس رئيس الدولة، حيث فاز بلقب البطولة الشارقة بهدف لصفر، كما يستضيف الجزيرة الوصل، وكذلك كلاسيكو شباب الأهلي والعين. وتقام الجولة على مدى يومين بخوض أربع مباريات غداً، وثلاث يوم الأحد. ويتصدر الشارقة بـ16 نقطة، والوصل وصيفاً بـ15 نقطة، ثم العين والوحدة وشباب الأهلي بالرصيد نفسه 13 نقطة، والجزيرة سادساً برصيد 11 نقطة. وقمة الشارقة والوحدة ثأرية للعنابي الراغب في رد دين خسارة الكأس، بجانب طموحه في تعزيز تقدمه في الدوري، بينما «الملك» يريد تأمين الصدارة. أما قمة العين وشباب الأهلي فمتقاربة في المستوى الفني وفي النقاط. وسيجد الوصل نفسه في اختبار قوي أمام الجزيرة الراغب في تصحيح الصورة بعد النتائج المتواضعة في الفترة الماضية.

وفي لقاءات أخرى، يخوض النصر مواجهة قوية أمام كلباء، ويرغب العميد بشدة في تحقيق الفوز، وحوار خاص بين خورفكان ودبا، ومواجهة عجمان مع البطائح، ولقاء صعب لبني ياس أمام الظفرة.

مباريات الجولة 8

السبت (29 الجاري)

خورفكان – دبا (17:00)

الجزيرة – الوصل (17:00)

شباب الأهلي – العين (20:00)

كلباء – النصر (20:00)

الأحد (30 الجاري)

عجمان – البطائح (17:00)

بني ياس – الظفرة (17:00)

الشارقة – الوحدة (20:00)